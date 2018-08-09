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Hakkari'de hain saldırı!

Hakkari'de hain saldırı!.21435
  • Giriş : 09.08.2018 / 14:34:00

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK'lılar tarafından saldırı düzenlendi.

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Hakkari'nin Çukurca ilçesinde hain saldırı. Kentte yuvalanan terör örgütü PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda biri ağır olmak üzere 6 asker yaralandı.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Çukurca ilçesi Güven Dağı Üs Bölgesi'ne bölücü terör örgütü mensuplarınca Irak’ın kuzeyinden havanlı saldırı düzenlendiği belirtildi. Saldırı sonucu 1 askeri personel ağır, 5 askeri personel ise hafif şekilde yaralandı. Yaralı askerler helikopterle Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılırken, konuyla ilgili adli tahkikatın devam ettiği bildirildi.

TRT

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