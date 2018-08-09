Hakkari'de hain saldırı!
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde hain saldırı. Kentte yuvalanan terör örgütü PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda biri ağır olmak üzere 6 asker yaralandı.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Çukurca ilçesi Güven Dağı Üs Bölgesi'ne bölücü terör örgütü mensuplarınca Irak’ın kuzeyinden havanlı saldırı düzenlendiği belirtildi. Saldırı sonucu 1 askeri personel ağır, 5 askeri personel ise hafif şekilde yaralandı. Yaralı askerler helikopterle Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılırken, konuyla ilgili adli tahkikatın devam ettiği bildirildi.
TRT
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