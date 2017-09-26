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Hakkari'de konvoya saldırı: 3 PKK'lı öldürüldü

Hakkari'de konvoya saldırı: 3 PKK'lı öldürüldü.30750
  • Giriş : 26.09.2017 / 11:31:00

Hakkari'de askeri konvoya PKK'lı terörist tarafından saldırı yapıldı.

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Hakkari Valiliği'nden açıklama geldi. Hakkari'de askeri konvoya düzenlenen roketli saldırı sonrası yapılan operasyonda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Askeri konvoya saldıran 3 terörist  öldürüldü. Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, 26 Eylül günü saat 01.30 sıralarında Oğul köyü Kovan Tepe bölgesinden bölücü terör örgütü mensuplarınca Çukurca-Van istikametine intikal eden askeri konvoya roketli saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, “Yapılan saldırı üzerine İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce İHA ile tespit edilen noktalar, zırhlı kobra araçları ve tank atışlarıyla yoğun ateş altına alınarak kaçış noktaları tutulmuştur. Daha sonra SİHA ile bölücü terör örgütü mensuplarının tespit edildiği noktalara 2 atış yapılmıştır. Bölgeye sevk edilen Jandarma Özel Harekat Timleri tarafından yapılan arama tarama faaliyeti neticesinde bir kadın ve 2 erkek bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiş olup; 2 adet roketatar, 3 adet kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 3 adet sırt çantası, 1 adet bomba düzeneği kurulu çanta ve 1 adet şemsiye ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.

TRT

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