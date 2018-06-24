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Hakkari'de PKK'ya ağır darbe!

Hakkari'de PKK'ya ağır darbe!.18218
  • Giriş : 24.06.2018 / 10:04:00

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yuvalanan PKK'ya ağır bir darbe vuruldu.

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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yuvalanan terör örgütü PKK'ya karşı harekete geçen 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı, operasyonda çok sayıda mühimmat ele geçirdi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şemdinli ilçesi Balkayalar Bölgesi sınır hattında dün icra edilen  arama tarama faaliyeti neticesinde 88 adet (14,5 mm) doçka mühimmatı, 280 adet  (12,7 mm) uçaksavar mühimmatı ve 1 adet RPG-7 anti tank mühimmatı ele  geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

TRT

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