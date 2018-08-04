Hakkari'de polise alçak pusu!
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yuvalanan eli kanlı terör örgürü PKK'nın yola tuzakladığı patlayıcının, zırhlı aracın geçisi sırasında infilak etmesi sonucu 9 polis yaralandı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, PKK'lı teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcı, Çobanpınar Meşkan Tepe bölgesinden dönen polislerin bulunduğu "kirpi" tipi zırhlı aracın geçişi sırasında infilak ettirildi.
Terör saldırısında biri ağır 9 polis yaralandı. Yaralı polisler Yüksekova Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Bölgede teröristlere yönelik operasyon sürüyor.
NTV
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