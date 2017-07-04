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Hakkari'de roketli saldırı!

Hakkari'de roketli saldırı!.21694
  • Giriş : 04.07.2017 / 15:00:00
  • Güncelleme : 04.07.2017 / 14:58:02

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yapılan roketatarlı saldırıda 3 asker yaralandı.

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Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK tarafından yapılan roketatarlı saldırıda 3 asker yaralanarak Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı askerlein durumunun iyi olduğu bildirildi.

Hakkari Valiliği, Güvendağı bölgesine bölücü terör örgütü mensuplarınca roketatarlı taciz ateşinde bulunulduğunu açıkladı. Valilğin açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Saldırı neticesinde 3 askeri personel hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmış, sevk edildikleri Hakkari Devlet Hastanesinde tedavilerine başlanılmıştır. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

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