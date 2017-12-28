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Hakkari'de saldırı!

Hakkari'de saldırı!.25721
  • Giriş : 28.12.2017 / 14:07:00
  • Güncelleme : 28.12.2017 / 16:19:22

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde üs bölgesine saldırı düzenlendi.

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Hakkari'nin Çukurca ilçesinde şok olay. Üs bölgesine teröristler tarafından düzenlenen saldırı sonucu bazı askerlerin yaralandığı öğrenildi. Roketatarla yapılan saldırıda şehit olmaması sevindirdi.

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'ndan kalkan Atak helikopterler ise saldırının yapıldığı bölgeye yöneldi.

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