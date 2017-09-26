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Hakkari'den 3.9 büyüklüğünde deprem!

Hakkari'den 3.9 büyüklüğünde deprem!.18079
  • Giriş : 26.09.2017 / 11:03:00

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem yaşandı.

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Büyüyen Beşik

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 3.9 büyüklüğünde meydana gelen depremde can ve mal kaybı meydana gelmedi. Konuya ilişkin Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve deprem Araştırma Enstitüsü'nden açıklama geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, bugün saat 09.57 sıralarında merkez üssü ilçenin Alan bölgesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi. Depremin kısa süreli paniğe yol açtığı öğrenildi.

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