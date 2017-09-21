Hakkari'den acı haber: 1 şehit
Hakkari'den acı haber! 1 asker şehit oldu.
Yüksekova İlçesi Buzul Dağları bölgesinde operasyona çıkan güvenlik güçlerine, bugün akşam saatlerinde bir grup PKK’lı terörist tarafından ateş açıldı. Açılan ilk ateşte 1 asker şehit oldu, 4 asker de yaralandı. Güvenlik güçlerinin de anında karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.
Çatışmanın ardından teröristler kaçarken, yaralı askerler helikopterle bölgeden alınarak Yüksekova Devlet Hastanesi’ne getirildi.
Çatışmanın ardından bölgeye takviye birlikler sevk edildi. Kaçan teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla bölgede hava desetleki operasyon başlatıldı.
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