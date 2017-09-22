Hakkari'den acı haber geldi
Terör örgütü PKK tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcı, askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirildi. Yaşanan olayda Uzman Çavuş Halim Ünal şehit oldu.
HT
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