Hakkari'den acı haber
Hakkari'de bir işçi konvoyuna saldırı düzenlendi. Saldırıda ölenler oldu.
Hakkari Valiliği tarafından, "8 Temmuz 2017 günü ilimiz Yüksekova ilçesi Çobanpınar bölgesinde iş makinelerini taşıyan 2 tır ve beraberindeki 2 sivil araca bölücü terör örgütü mensuplarınca saldırı gerçekleştirilmiştir. Saldırı neticesinde bir binek araç yakılmış, 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 1 vatandaşımız ise hafif yaralanmıştır. Bölgede geniş çaplı operasyon devam etmekte olup konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" açıklaması paylaşıldı.
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