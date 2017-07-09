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Hakkari'den acı haber

Hakkari'den acı haber.25721
  • Giriş : 09.07.2017 / 00:21:00

Hakkari'de teröristlerce düzenlenen hain saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu öğrenildi.

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Hakkari'de bir işçi konvoyuna saldırı düzenlendi. Saldırıda ölenler oldu.

Hakkari Valiliği tarafından, "8 Temmuz 2017 günü ilimiz Yüksekova ilçesi Çobanpınar bölgesinde iş makinelerini taşıyan 2 tır ve beraberindeki 2 sivil araca bölücü terör örgütü mensuplarınca saldırı gerçekleştirilmiştir. Saldırı neticesinde bir binek araç yakılmış, 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 1 vatandaşımız ise hafif yaralanmıştır. Bölgede geniş çaplı operasyon devam etmekte olup konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" açıklaması paylaşıldı.

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