Hakurk'a Türk bayrağı dikildi
Kandil operasyonu için harekete geçen Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak'ı teröristlere mezar etti. Mehmetçik, Hakurk'ta güvenliği sağlayarak bölgeye Türk bayrağını dikti.
Kandil operasyonu kapsamında Kuzey Irak'ta adım adım ilerleyen Mehmetçik, Türkiye sınırından 40 kilometre içeriye girdi. PKK elebaşıları toplantı halindeyken vuruldu.
Mehmetçik, PKK için önem arz eden ve Türkiye'ye sızmaların yapıldığı Bradost ve Barazgir'de de kontrolü ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kandil'de toplantı halindeki teröristler vuruldu" açıklaması yaparken, PKK elebaşlarının bir araya gelerek toplantı yaptıkları 400 kişi kapasiteli Surede Kampı'ndaki barınağın akıllı mühimmatla vurulduğu ortaya çıktı.
Kandil'e açılan bölgelerde kalıcı üsler kuran Mehmetçik Hakurk Vadisini tamamen teröristlerden temizledi. Bölgede kalıcı üs ve gözetleme alanları oluşturuldu ve alana Türk bayrağı dikildi
SABAH
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