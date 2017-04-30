Hala ve teyzelere de maaş yolda!
Torununa bakan büyükannelere verilen maaşın ardından hala ve teyzelere de ödeme yapılabileceği gündeme geldi.
Hala ve teyzelere yapılacak ödemenin adı "yeğen maaşı".
Çalışma Bakanlığı'nın başlattığı ve torunlarına bakan büyükannelere verilen maaş uygulaması pilot illerde devam ederken sistemin tüm Türkiye geneline yayılması gündeme geldi. Böylece büyükşehirlerde uygulanan yöntem diğer illerde de aynen devreye sokularak torununa bakan büyükannelere maaş verilmesi sağlanacak. Öte yandan sistemin ileriki dönemlerde yeğenlerine bakan işsiz hala ve teyzelere de uygulanabilmesi için çalışma başlatıldı.
3 YAŞ SINIRI VAR
Bir işyerinde sigortalı olarak çalışan annelerin 3 yaşına kadar çocuklarına bakan büyükanneler ayda 425 lira maaş alıyor. Sistemin uygulandığı illerde ilk maaşlar da bu ay başında verilmişti. Böylece anneler çalışma hayatından geri kalmazken büyükanneler de emeklerinin karşılığında bir para almış oluyor. Çalışma Bakanlığı'na yapılan başvurularda çocuklara sadece büyükannelerin değil, hala ve teyzelerin de baktığı ve işsiz olanlar için böyle bir uygulamanın devreye sokulması talepleri yer aldı. Bu konuyu gündeme alan yetkililer ileriki dönemlerde uygulanıp uygulanmayacağı konusunda çalışma yapıp karar verecek.
TAKVİM
DİĞER HABERLER
Canan Karatay: Günde 30-40 zeytin yiyin
Canan Karatay, zeytin yemenin önemine dikkat çekerek zeytin yağının anne sütü gibi olduğunu söyledi.
Meteoroloji açıkladı: Sağanak yağış geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, beklenen sağanak yağış ile ilgili açıklama yaptı.
Meteoroloji'den İstanbul için flaş uyarı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için önemli bir uyarıda bulundu.
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji, beklenen kuvvetli yağış konusunda vatandaşları uyardı.
Oral seks ağız kanserine sebep olabiliyor
Diş Hekimi Fulya Üçem, ağız sağlığına değindiği açıklamasında kanser riskine dikkatleri çekti.
Stüdyo daireler tarihe karışıyor
İmar yönetmeliğine yapılacak önemli değişiklikleri, İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım açıkladı.