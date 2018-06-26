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Halaçoğlu'ndan İYİ Parti'ye tepki!

Halaçoğlu'ndan İYİ Parti'ye tepki!.14821
  • Giriş : 26.06.2018 / 16:55:00

İYİ Parti kurucularından Yusuf Halaçoğlu, İYİ Parti'ye tepki gösterdi.

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Pazar günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri sonrası partiler fena karıştı. İYİ Parti kurucularından Yusuf Halaçoğlu, İYİ Parti'ye tepki gösterdi.

Daha önce milletvekilliği adaylığı sürecinde kriz yaşayan Halaçoğlu, "Biz milletvekilliği için mi yola çıkmıştık? Nasıl başarılı oldunuz?" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti kurucuları arasında yer alan Yusuf Halaçoğlu, seçim sonuçlarına ilişkin Meral Akşener'i çok sert bir şekilde eleştirdi. Halaçoğlu, "Cumhurbaşkanı olacağım diye çıkıp yüzde 7 oy aldınız. Bu başarı mı?" dedi.

İYİ Parti kurucularından Halaçoğlu, İYİ Parti'nin ve Meral Akşener'in 24 Haziran seçimlerinde aldığı oy oranına Twitter'dan tepki gösterdi.

Halaçoğlu, "Tek adam rejimini engellemek, parlamenter sisteme geri dönmek için mücadele ettik. Sonuçta başaramadık. Şimdi İYİ PARTİ yönetimi çıkmış başarılı olduk diyor. Yani biz milletvekilliği için mi yola çıkmıştık? Nasıl başarılı oldunuz? Cumhurbaşkanı olacağım diye çıkıp yüzde 7 oy aldınız. Bu başarı mı?" dedi.

Milletvekili aday listelerine giremeyen Halaçoğlu ile İYİ Parti yönetimi arasında kriz çıkmıştı. İzmir veya Ankara'dan aday olmak istediğini açıklayan Halaçoğlu'nu, İYİ Parti yönetimi Kayseri'den aday göstermişti.

Halaçoğlu kırgınlığını ise "İYİ Parti için bu kadar mücadele etmiş bir adama, bir yer bulamadılar. Aday yapılmamama çok tepki var. Milletvekili olmam önemli değil ama yapılan uygulamaya kırgınım" demişti.

Halaçoğlu'nun açıklamaları üzerine, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Türkkan, "Sayın Yusuf Halaçoğlu Kayseri milletvekilimiz. Kendisinin de doğal olarak Kayseri’den aday olmasını parti yönetimi olarak öngördük. Kendisi de İzmir’den aday olmak istedi" demişti.

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