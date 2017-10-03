Hale Soygazi'den oğlu iddiasına açıklama!
Seda Sayan ile Uğur Aslan'ın sunduğu 'Artık Susma' programına çıkan Murat Şar'ın annesi olduğu iddia edilen Hale Soygazi'den açıklama geldi. Ünlü sanatçı olayı mahkemeye taşıyacak.
Söz konusu iddiaların reyting uğruna yapıldığını ifade eden Hale Soygazi, 'Saldırı boyutuna varan bu kampanya sürerse yasal süreci başlatacağım.' dedi.
“Aslı astarı olmadığı için ciddiye bile almamıştım. Ama reyting adına yapılan seviyesizliği şiddetle kınıyorum. İnternet sayfalarında ‘Acaba bu kişi Hale Soygazi mi?’ sorusuyla şüphe yaratıyorlar. Saldırı boyutuna varan bu kampanya sürerse yasal süreci başlatacağım.”
HÜRRİYET
DİĞER HABERLER
Tuğba Yurt: Kısa boylular daha zeki olur
Genç şarkıcı Tuğba Yurt, kariyeri ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
İbrahim Tatlıses'ten referandum isyanı!
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, referandum ile ilgili açıklama yaptı.
Tuğçe Kazaz: Yeni devletçikler kurulacak
Eski manken Tuğçe Kazaz, referandum ile ilgili açıklama yaptı.
Murat Başoğlu kendini böyle tanıtmış!
Ensest skandalı ile gündemden düşmeyen Murat Başoğlu ile ilgili şoke eden bir iddia gündeme geldi.
Şarkıcı Dilber Ay işlediği cinayeti anlattı
Şarkıcı Dilber Ay, işlediği cinayetin nedenini ilk kez anlattı.
Şarkıcı Deniz Seki'nin düğün tarihi belli oldu
Ünlü şarkıcı Deniz Seki ile Faruk Salman'ın düğün tarihi belli oldu.