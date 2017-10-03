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Hale Soygazi'den oğlu iddiasına açıklama!

Hale Soygazi'den oğlu iddiasına açıklama!.14618
  • Giriş : 03.10.2017 / 09:36:00

Oğlu olduğu iddialarına sanatçı Hale Soygazi'den açıklama geldi.

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Sepet Beşik

Seda Sayan ile Uğur Aslan'ın sunduğu 'Artık Susma' programına çıkan Murat Şar'ın annesi olduğu iddia edilen Hale Soygazi'den açıklama geldi. Ünlü sanatçı olayı mahkemeye taşıyacak.

Söz konusu iddiaların reyting uğruna yapıldığını ifade eden Hale Soygazi, 'Saldırı boyutuna varan bu kampanya sürerse yasal süreci başlatacağım.' dedi.

“Aslı astarı olmadığı için ciddiye bile almamıştım. Ama reyting adına yapılan seviyesizliği şiddetle kınıyorum. İnternet sayfalarında ‘Acaba bu kişi Hale Soygazi mi?’ sorusuyla şüphe yaratıyorlar. Saldırı boyutuna varan bu kampanya sürerse yasal süreci başlatacağım.”

HÜRRİYET

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