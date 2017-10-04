Hale Soygazi: DNA testi yapılsın
Türk sinemasının usta sanatçılarından Hale Soygazi, Seda Sayan ile Uğur Arslan'ın sunduğu programda ortaya çıkan ve Soygazi'nin oğlu olduğunu iddia eden Murat Şar ile ilgili savcılığa gitti.
Hale Soygazi'nin basın danışmanı Bircan Usallı Silan şu açıklamayı yaptı: 'Yeşilçam'ın usta isimlerinden Hale Soygazi'nin hakkında son günlerde yapılan programda, sanatçımız işaret edilerek şüphe yaratılmıştır.
Saldırı boyutuna varan bu kampanya devam ettiği için ve sanatçının ailesinin de isminin kullanılmasından dolayı; Hale Soygazi, bugün avukatıyla birlikte suç duyurusunda bulundu ve yasal süreç başladı.
Basın mensuplarının karşısına geçen Hale Soygazi yaşananlarla ilgili şunları söyledi:
"Program ve programın yetkilileri hakkında avukatlarım şu anda araştırma yapıyorlar. Tazminat davası açacağız onlara da. Nereye kadar süre bu programlar, bu seviyesizliğe kim 'dur' diyecek? Bir de ayrıca çok ilginç bir nokta var oraya 43 yaşında bir insan koymuşlar. azık günah değil mi ona? İki tane çocuğu var ve annesini 43 yıldır arıyormuş. Niye mahkemeye gitmemiş? Niye dava açmamış? Niye DNA testi kanıtına yönelmemişler? Şimdi açacağımız davada biz onu DNA testine davet ediyoruz. O gelecek! Peki o zaman ne yapacaklar? 'Ay yanılmışız' mı diyecekler? O çocuğa çok üzüldüm. Ona diyorum ki 'Mağdur olma, mağrur ol' Biraz gurur herkese lazım. Biraz onur herkese lazım. bizim adımızı kullanıp çamurluyorlar. Ben şu an yaşıyorum ama bir de hayatını kaybetmiş insanlara hakaret ediyorlar. Erol simavi... Tarık Akan... Meftun Olgaç... Bu insanların geride bıraktıkları aileleri var, bunu da mı düşünmüyorlar? Reyting uğruna bu kadar atılmaz. Programın reytingi çok düşük. Benim sayemde, bizim sırtımızdan reyting düzeltti. Bugün suç duyurusunda bulunduk. Şimdi de program ve oradaki yetkililerle ilgili tazminat davası açacağız. O zaman da DNA testi talep edeceğiz. Tabii ki çağıracağız onu. Böyle bir olayın yeri televizyon programı değil. "
HÜRRİYET
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