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Halep'te patlama: Ölü ve yaralılar var!

Halep'te patlama: Ölü ve yaralılar var!.27452
  • Giriş : 03.05.2017 / 11:18:00

Halep'te meydana gelen bombalı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.

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Suriye'de kan durulmuyor. Halep'in kuzeyinde yer alan meydana gelen bombalı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, en az 10 kişi ise yaralandı. Yaralananlar Türkiye'deki hastanelere kaldırıldı.Ölenler arasında 1 polis var

Patlamanın gerçekleştiği yerde büyük bir tahribat meydana gelirken, belediye binası ve Yetim Cami'sinde hasar oluştuğu bildirildi.

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