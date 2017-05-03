Halep'te patlama: Ölü ve yaralılar var!
Suriye'de kan durulmuyor. Halep'in kuzeyinde yer alan meydana gelen bombalı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, en az 10 kişi ise yaralandı. Yaralananlar Türkiye'deki hastanelere kaldırıldı.Ölenler arasında 1 polis var
Patlamanın gerçekleştiği yerde büyük bir tahribat meydana gelirken, belediye binası ve Yetim Cami'sinde hasar oluştuğu bildirildi.
STAR
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