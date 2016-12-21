Halep'te tahliyeler tekrar durdu
Suriye'nin ikinci büyük şehri olan Halep'te yaşanan insanlık dramı devam ediyor. Ateşkes sonrası başlayan ve aksayan tahliyelerde gelişme yaşandı.
Muhalif savaşçıların yeni şartlar konusunda diretmesi üzerine tahliyelerin bir kez daha durdurulduğu açıklandı.
Daha önce yapılan açıklamada son kalan muhalif savaşçılar ile sivillerin Halep’ten bugün itibariyle tahliye edileceği bildirilmişti.
Halep'in doğusundaki tahliyelere geçen perşembe günü başlanmış, ancak yeni birtakım şiddet eylemlerinin baş göstermesi üzerine birkaç günlüğüne durdurulmuştu. Tahliyelere pazar günü yeniden devam edilmişti.
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