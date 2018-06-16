Haliç'te Bilim Merkezi kurulacak!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Haliç'te Bilim Merkezi kuruyoruz. İnsan ve medeniyet odaklı Bilim Merkezimiz yılda 2 milyon ziyaretçi alacak, bilime katkı sağlayacak." ifadelerine yer verdi.
Paylaşımında Bilim Merkezi projesine ilişkin bilgiler de veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, projenin 3 yıl süreceğini, 8 bin metrekarelik alanda ve 100 milyon lira bütçeyle hayata geçirileceğini kaydetti.
Erdoğan, merkezin yılda 2 milyon ziyaretçiyi ağırlayacağını aktararak, şu detayları paylaştı:
"Söz konusu alanda uluslararası saygınlığı olan bir teknoloji merkezi, dijital tematik kütüphane ve inavosyan merkezi, eğitim programları, atölye ve bilim gösterileri."
Projede öğretici sergiler kısmında "Dijitalleşme ve Sanal Gerçeklik", "Yapay Zeka", "Denizcilik ve Tersaneler" ile "Bilim Tarihi", Eğitim Atölyeleri kısmında ise "Tasarım Atölyeleri", "Bilim Gösterileri", "STEAM Atölyeleri" olması öngörülüyor.
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