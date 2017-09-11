Halil Sezai acı habere rağmen şarkı söyledi
Bozaada Kültür, Sanat ve Bağbozunu Festivali'nin üçüncü ve son gününde Cumhuriyet Meydanı'nda konser veren Halil Sezai sahnede acı haberi aldı. Halil Sezai'nin babası KOAH hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.
Sahneye güçlükle çıkan Halil Sezai, oldukça üzgün ve bitkin halde neredeyse hiç konuşmadan konseri tamamladı.
Zaman zaman sahneye çıkan yakınları da ünlü şarkıcıya sarılarak moral verdiği görüldü. Konserde, "Benim sadık yarim kara topraktır" adlı türküyü söylerken gözyaşlarına hakim olamayan Halil Sezai, sahnede 1 saat 15 dakika kaldı.
Konser sonunda Bozcaada Belediye Başkanı CHP’li Hakan Can Yılmaz, Halil Sezai’ye başsağlığı dileklerini iletti. Ünlü şarkısı Halil Sezai, adadan ayrıldı. Halil Sezai’nin babasının Salı günü Eskişehir’de toprağa verileceği öğrenildi.
HABERTURK
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