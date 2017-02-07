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Halkbank toplam 1000 personel alacak

Halkbank toplam 1000 personel alacak.13493
  • Giriş : 07.02.2017 / 17:25:00

Binlerce işsize müjdeli haber geldi. Halkbank toplam 1000 personel alacak.

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Halkbank Genel Müdürü Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Müfettiş Yardımcısı, İç Kontrolör Yardımcılığı, Uzman Yardımcılığı, BT Uzman Yardımcılığı ve Servis Görevlisi unvanlarında 1000 personel alacağını açıkladı.

Halkbank'ın sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda gerçekleşen işe alımlarla, bankacılık sektöründe önemli bir istihdam artışı sağlanacak. Sektörün istihdam kapasitesinin bir önceki yıla göre yüzde 2,2 azaldığına dikkat çeken Halkbank Genel Müdürü Ali Fuat Taşkesenlioğlu, cesur adımlar atarak gençleşmeyi sürdüreceklerini söyledi.

2016 Kasım ayında düzenlenen işe giriş sınavlarının ardından mülakatlarda başarı sağlayan 500 uzman yardımcısının iş başı yaptığı Halkbank'ta, diğer pozisyonlar için de sınavda başarılı olanlar ilk çeyrek sonuna kadar görevlerine başlayacaklar.

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