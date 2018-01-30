Hamaney'den ABD'ye terör örgütü tepkisi
İran'ın Ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney, Amerika Birleşik Devletleri'nin terör örgütü DAEŞ'e yardım ederek, eli kanlı örgütü Afganistan'a taşıdığını belirtti.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, başkent Tahran'da konuşan İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Afganistan'da son günlerde düzenlenen, yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği saldırıların arkasında ABD'nin olduğunu iddia etti.
Suriye ve Irak'ta etkisiz hale gelen DAEŞ'in ABD tarafından Afganistan'a yönlendirildiğine işaret eden Hamaney, "ABD, DAEŞ'i Afganistan'a taşıyarak bölgede kendi varlığına gerekçe oluşturmaya ve İsrail'in güvenliğini sağlamaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.
ABD'nin desteklediği terör örgütlerinin Şii ve Sünni ayrımı yapmaksızın insanları hedef aldığını dile getiren Hamaney, Washington yönetiminin bölge ülkelerini birbirine düşürerek İsrail'i unutturmaya çalıştığını kaydetti.
Afganistan'da son bir ayda Taliban ve DAEŞ saldırılarında çoğunluğu sivil 282 kişi hayatını kaybetti, 500'den fazla kişi yaralandı.
NTV
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