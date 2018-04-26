Hamaney'den flaş çağrı: ABD'ye karşı çıkın
İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, dünyadaki bütün Müslüman uluslara ABD'ye karşı durma çağrısında bulundu. Hamaney, İran'ın ABD'nin 'sataşma girişimlerine' karşı dik duracağını ifade etti.
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