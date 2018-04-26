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Hamaney'den flaş çağrı: ABD'ye karşı çıkın

Hamaney'den flaş çağrı: ABD'ye karşı çıkın.17848
  • Giriş : 26.04.2018 / 11:26:00

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, dünyadaki bütün Müslümanlara çağrıda bulundu.

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Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, dünyadaki bütün Müslüman uluslara ABD'ye karşı durma çağrısında bulundu. Hamaney, İran'ın ABD'nin 'sataşma girişimlerine' karşı dik duracağını ifade etti.

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