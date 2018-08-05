Hamas ile İsrail anlaşabilecek mi?
Bu anlaşma için önümüzdeki haftanın kritik bir dönemeç olduğu da gelen bilgiler arasında.
Hamas ile İsrail arasında Mısır’ın aracılık ettiği iddia edilen ateşkes görüşmelerine ilişkin detaylar belli olmaya başladı.
Lübnanlı El Ekber’in haberine göre, ateşkes planının Hamas tarafından kabul edilmesi bekleniyor, İsrail ise kararını gelecek hafta verecek. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu geçen hafta Kolombiya ziyaretini iptal etmişti. Anlaşmanın ilk aşaması gereği, Filistinlilerin Gazze Şeridi çevresindeki Yahudi yerleşim yerlerine yanan uçurtma ve helyum gazıyla şişirilmiş balonlar göndermeye son vermesi karşılığında Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı ile Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı sürekli açık tutulacak. İkinci aşamada ise Gazze’deki hayat şartlarının iyileştirilmesi, bölgeye yönelik ablukanın tamamen kaldırılmasıyla her türlü ürünün girişine izin verilmesini içeriyor.
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