Hamas'tan Erdoğan'a Kudüs teşekkürü
İsrail'in Kudüs kararına tepki gösteren ve Ankara'da İslam liderlerini toplayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniye'den mesaj geldi.
Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kudüs'le ilgili tutumundan takdirle bahsetti, Türk halkına Filistin'e verdiği destekten dolayı teşekkür etti.
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye ile Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Gürcan Türkoğlu'nun görüşmesinde ABD'nin Kudüs kararı ele alındı.
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Heniye, Gazze'yi ziyaret eden Türk heyetinde bulunan Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Türkoğlu ile ofisinde bir araya geldi.
Görüşmede Heniye, İsrail'in işgali altındaki Kudüs konusunda Türkiye'nin tutumunu takdirle karşıladığını bildirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kudüs'le ilgili tutumundan takdirle bahseden Heniye, Türk halkına da gösteriler aracılığıyla Kudüs ve Filistin'e verdiği destekten ötürü teşekkür etti.
Filistin'de ulusal uzlaşı meselesine de değinen Heniye, Hamas'ın uzlaşının başarıya ulaşması konusundaki tavrının sabit olduğunu belirtti.
Büyükelçi Türkoğlu ise Türkiye'nin Kudüs ve Filistin meselesine bakışının net olduğuna değinerek, ABD kararından vazgeçinceye dek Kudüs konusunda her türlü çabanın sürdürüleceğini vurguladı.
Türkoğlu ayrıca Türkiye'nin, abluka altındaki Gazze'nin yanında olmaya devam edeceğini kaydetti.
Sağlık Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Selami Kılıç, Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Gürcan Türkoğlu ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Filistin Koordinatörü Bülent Korkmaz'dan oluşan Türk heyeti dün incelemelerde bulunmak üzere Gazze'ye gelmişti.
NTV
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