Hamburg Havalimanı'nda alarm!
Almanya'nın Hamburg Havalimanı'nda havalandırma sisteminden yayıldığı tahmin edilen bilinmeyen bir madde sebebiyle 50 kişinin yaralandığı ve yüzlerce yolcunun tahliye edildiği bildirildi.
Associated Press'in haberne göre 50 kişi solunum problemleri ve gözlerinde yanma şikayetinde bulundu. İtfaiye ekiplerinin, söz konusu 50 kişiyi inceleyerek hastaneye kaldırılması gerekip gerekmediğini tespit etmeye çalıştığı aktarıldı.
Öte yandan tahliye edilen kişilerin ise terminallerin dışında, sıfırın altında hava sıcaklığında beklemek zorunda kaldığı belirtildi.
Havalimanı sözcüsü olayın ardından havalimanının kapatıldığını açıkladı.
Reuters'ın haberine göre ise maddenin güvenlik kontrolünün yapıldığı bölgede bulunduğu ifade edildi.
Flightradar24.com adlı internet sitesi bazı uçuşların farklı havalimanlarına yönlendirildiğini aktardı.
HABERTÜRK
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