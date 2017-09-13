Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan'a büyük şok!
Ünlü oyuncu Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep, sosyal medyada takipçisiyle kapıştı. Bir takipçisinin 'Babanın göğüsler senden büyük' şeklindeki yorumuna 'Ben bunu zaten yıllardır biliyorum. Sen söyleyince durum değişmiyor' ifadelerini kullandı.
Son dönemde cesur pozlarıyla adından söz ettiren Alkan, geçtiğimiz gün göğüs dekolteli fotoğrafını yayımlamıştı.
TRT
DİĞER HABERLER
Demet Şener'den eski eşine ağır gönderme!
Eski manken Demet Şener, İbrahim Kutluay'a göndermede bulundu.
Eşinden çarpıcı açıklama: Ahlaksız ve reziller!
Murat Başoğlu ile yeğeni arasındaki ilişki ile ilgili çarpıcı bir açıklama geldi.
Murat Dalkılıç ile Merve Boluğur boşandı
Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç ile oyuncu eşi Merve Boluğur boşandı.
Esra Erol'a büyük şok! RTÜK'e şikayet ettiler
Esra Erol'un yeni formatı da vatandaşlar tarafından tepki çekti.
Kardeşinin ayrılığı Esra Erol'un reytingini vurdu
Eda Erol ile Alişan'ın ayrılığı sunucu Esra Erol'un reytingini vurdu.
Ali Poyrazoğlu açıkladı! Ses telleri yanmış
Usta oyuncu Ali Poyrazoğlu, Bülent Kayabaş ile ilgili açıklama yaptı.