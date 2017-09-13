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Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan'a büyük şok!

Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan'a büyük şok!.23845
  • Giriş : 13.09.2017 / 11:31:00

Zeynep Alkan, sosyal medya hesabı üzerinden gelen eleştirilere yanıt verdi.

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Beşik Modelleri

Ünlü oyuncu Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep, sosyal medyada takipçisiyle kapıştı. Bir takipçisinin 'Babanın göğüsler senden büyük'  şeklindeki yorumuna 'Ben bunu zaten yıllardır biliyorum. Sen söyleyince durum değişmiyor' ifadelerini kullandı.

Son dönemde cesur pozlarıyla adından söz ettiren Alkan, geçtiğimiz gün göğüs dekolteli fotoğrafını yayımlamıştı.

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