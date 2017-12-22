Hamile kadın karnındaki bebeği kazara vurdu!
Şok olay Sakarya'da yaşandı. Akyazı ilçesinde 8 aylık hamile kadının belindeki tabancayı çıkarırken kazara ateş alması sonucu başına kurşun isabet eden bebeği öldü.
Jandarma'dan yapılan açıklamaya göre, Altındere Mahallesi'nde yaşayan G.K. (34), eşine ait ruhsatlı tabancayı belinden çıkardığı esnada silah kazara ateş aldı.
Yaralanan G.K, sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan G.K'nin hastanede yapılan muayenesinde 8 aylık hamile olduğu, silahtan çıkan merminin anne karnındaki bebeğin başına isabet ettiği ve bebeğin öldüğü belirlendi.
Hastanede tedavisi süren G.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
HÜRRİYET
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