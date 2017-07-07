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Hamile kadına tecavüz edip, öldürdüler

Hamile kadına tecavüz edip, öldürdüler.20440
  • Giriş : 07.07.2017 / 09:23:00

Suriyeli kadına tecavüz ettiler, sonrasında küçük çocuğu ile kadını vahşice öldürdüler.

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Korkunç olay Sakarya'nın Kaynarca İlçesi'nde yaşandı. Kaçırılarak ormanlık alana götürülenn Suriye uyruklu, 9 aylık hamile kadın ve 10 aylık bebeği katledildi. Başı taş ile ezilerek öldürülen kadının tecavüze uğradığı öğrenildi.

Soruşturma sonrasında yakalanan B.K. ile C.K. suçlarını itiraf ederken, zanlıların birkaç gün önce tartıştıkları mesai arkadaşlarının fabrikada çalıştığı sırada evinin kapısını gece saatlerinde levye ile açarak karısını ve çocuğunu kaçırdıkları belirlendi.

Olay, Kaynarca Birlik Mahallesi’nde ormanlık alanda meydana geldi.

Köylüler, ormanlık alanda öldürülmüş bir kadın ile çocuğun cesetlerini görünce jandarmaya haber verdi. Olay yerine jandarma ve polis ekipleri gelirken, öldürülen kişinin Hatipler Mahallesi’nde oturan ve Suriye uyruklu Emani Arrahman isimli hamile kadın ve 10 aylık çocuğu olduğu belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemede hamile kadının tecavüze uğradıktan sonra 10 aylık çocuğu ile birlikte başlarına taşla vurularak öldürüldüğü tespit edildi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından anne ve çocuğunun cesetleri Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

TARTIŞTIKLARI MESAİ ARKADAŞLARININ KARISINI KAÇIRIP TECAVÜZ ETMİŞLER!

Yürütülen soruşturmada B.K. ve C.K. yakalandı. Gözaltına alınan B.K. ve C.K.’nın vahşice öldürülen Arrahman’ın eşi ile birlikte aynı tavuk fabrikasında çalıştıkları tespit edildi.

Şüpheliler B.K. ve C.K.’nın birkaç gün önce tartıştıkları mesai arkadaşlarının fabrikada çalıştığı sırada evinin kapısını gece saatlerinde levye ile açarak karısını ve çocuğunu kaçırdıkları belirlendi.

Şüphelilerin ormanlık alanda tecavüz ettikleri Emani Arrahman’ı başına taşla vurarak öldürdükten sonra küçük oğlunu ise boğarak öldürdükleri ortaya çıktı. B.K. ve C.K. suçlarını itiraf ederken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.  Cesetlerin bulunmasının ardından gözaltına alınan ve Sakarya Emniyet Müdürlüğüne sevk edilen iki şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Bu arada vahşi olay yaşanmasaydı 9 aylık hamile Emani Arrahman’ın yarın (Cuma) doğum için hastaneye götürüleceği öğrenildi.

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