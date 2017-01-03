Hamit Altıntop Galatasaray'a veda etti
Ziraat Türkiye Kupası için karşı karşıya geldiği Tuzlaspor maçı sonrası Galatasaray'da yaşanan deprem sonrası Hamit Altıntop gitti.
Tuzlaspor mağlubiyeti sonrası Hamit Altıntop'un Tuzlaspor'da yönetim kurulu üyesi olduğu ortaya çıkmış, bunun üzerine Galatasaray yönetimi ünlü futbolcu ile sözleşmesini feshetmişti.
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