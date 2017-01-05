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Hamit Altıntop: Hiç oynamamak daha iyi

Hamit Altıntop: Hiç oynamamak daha iyi.24643
  • Giriş : 05.01.2017 / 16:44:00

Galatasaray'da sözleşmesi feshedilen Hamit, konuya ilişkin ilk kez konuştu.

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Ziraat Türkiye Kupası için Tuzlaspor ile mücadele eden ve yenilgi sonrası Tuzlaspor'da yönetim kurulu olduğu ortaya çıkan Hamit Altıntop'un Galatasaray'da sözleşmesi feshedilmişti.

Hamit konuya ilişkin yaptığı açıklamada Galatasaray'da oynadığı futboldan memnun olmadığını belirtti.

Hamit “Bilinçaltında burayla işimi tamamlamış gibiydim. Böyle Futbol oynamaktansa hiç oynamamak gerektiğine inanıyorum” dedi.

Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Hamit Altıntop, sarı-kırmızılı kulüpte geçirdiği 4,5 yılı kulüp televizyonuna değerlendirdi. Hamit, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle kendisini takımdan kopuk hissettiğini belirtti.

Galatasaray'daki kariyeri hakkında açıklamalarda bulunan 34 yaşındaki futbolcu "İnişli-çıkışlı 4,5 sene geçirdim. Memnun kalabilir miyiz? Hayır. Nedenleri belli. Sakatlıklar yıprattı, yordu. Sakatlıklardan dolayı takımın içinde kendimi kopuk hissettim. Bunu her hafta yaşamak beni ciddi şekilde yordu. Sonunda kulüpten rica ettim, onlar da anlayışla yaklaştılar. Elbette ki bir burukluk var ama hayat devam ediyor" diye konuştu. Futbola devam etmek istediğini belirten Hamit, bundan sonra düzenli oynamak ve ritm yakalamak istediğini ifade etti.

Son dönemdeki performansını da değerlendiren Hamit Altıntop "Son 5 ayda idman kaçırmadım, maçlarda da kadrodaydım ama oynama şansı bulamadım. Bilinçaltında burayla işimi tamamlamış gibiydim. İnsan bunu sonradan algılıyor. Böyle Futbol oynamaktansa hiç oynamamak gerektiğine inanıyorum. Ayağınız kayıyor, topu durduramıyorsunuz, pas atamıyorsunuz, top yüzünüze çarpıyor, reaksiyon gösteremiyorsunuz. Bazı şeyleri sorgulamam gerektiğine inandım. Yönetimle oturduk ve bir karar verdik" diye konuştu.

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