Galatasaray'dan flaş Hamit Altıntop kararı!
Dün akşam Ziraat Türkiye Kupası için karşı karşıya gelen Galatasaray-Tuzlaspor mücadelesinin yankıları devam ediyor.
3-2 yenilen Galatasaray'da Hamit Altıntop'un Tuzlaspor'da yönetim kurulu üyesi olduğunun öğrenilmesi üzerine futbolcunun sözleşmesi feshedildi.
Devre arasının gelmesiyle birlikte takımdan ayrılacak oyuncular konusunda harekete geçen yönetim radikal kararlar almaya devam ediyor.
Gün içerisinde Sigthorsson'la karşılıklı olarak anlaşıp yolları ayıran Sarı-Kırmızılı yönetim, Hamit Altıntop'la da yolları ayırma kararı aldı.
Son olarak dün Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Tuzlaspor karşılaşmasındaki görüntüsüyle büyük tepki toplayan Hamit Altıntop'la görüşecek yönetim, deneyimli futbolcunun sözleşmesini fesh edecek.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, geçtiğimiz günlerde aralarında Murat Erdoğan, Ümit Davala, Ömer Erdoğan, Cihan Haspolatlı ve Yıldıray Baştürk gibi eski futbolcuların olduğu isimlerle Tuzlaspor'u satın almasını nedeniyle Hamit'e ve yönetime büyük tepki göstermişti.
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