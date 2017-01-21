Hamit Altıntop'un yeni takımı belli oldu!
Galatasaray'ın Tuzlaspor ile oynadığı Türkiye Ziraat Kupası maçından sonras çıkan haberler üzerine sözleşmesi feshedilen futbolcu Hamit Altıntop Çaykur Rizespor ile anlaştı.
Galatasaray’dan ayrılan 34 yaşındaki orta saha oyuncusunun eşi doğum yapacağı için anlaşmanın önümüzdeki günlerde resmiyet kazanacağı öğrenildi.
Hamit Altıntop Galatasaray formasıyla ilk yarıda ligde 4 maçta şansı bulurken, Türkiye Kupası’nda ise 5 karşılaşmada görev yapıp, 1 gol atmıştı. Yıldız futbolcu Galatasaray’dan sözleşme fesih bedeli olarak 850 bin Euro almıştı. Rizespor’un vereceği ücretin bu rakamdan düşeceği öğrenildi.
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