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Hamit Altıntop'un yeni takımı Göztepe oldu

Hamit Altıntop'un yeni takımı Göztepe oldu.24643
  • Giriş : 08.01.2017 / 16:03:00

İzmir'in TFF 1. Lig takımı Göztepe, Hamit Altıntop'un peşine düştü.

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Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası için karşı karşıya gelerek mağlup olduğu Tuzlaspor maçı sonrası kulüp karışmış, Hamit Altıntop'un ise sözleşmesi feshedilmişti.

Yaşanan gelişmeler üzerine ise Göztepe Teknik Direktörü Okan Buruk, ünlü futbolcu ile ilgili 'Alınsın' raporu vererek teması başlattı.

Göztepe'de teknik patron Okan Buruk transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. Buruk, "Sol bek transferinde sona geldik. Kone'nin yerine de ön tarafta kullanacağımız bir yabancı oyuncu bakıyoruz" dedi.

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