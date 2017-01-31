Hamit Altıntop yeniden Almanya Ligi'nde!
Galatasaray ile yolları ayrılan Hamit Altıntop Almanya Ligi Bundesliga'ya geri döndü. 2012 yılında Real Madrid takımından büyük umutlarla Galatasaray'a getirilen Hamit birçok sakatlık yaşamış ve cimbomda beklenilen performansı gösterememişti.
34 yaşındaki futbolcu Bundesliga ekiplerinden Darmstadt'a transfer oldu. Sağlık kontrolünde bir sorun çıkmayan Hamit Altıntop yeni takımının formasıyla poz verdi.
Yıldız futbolcu İspanya'da Real Madrid dışında, Almanya'da Bayern Münih ve Schalke formaları da giymişti. Hatırlanacağı üzere Beşiktaşlı Alexander Milosevic de, kiralık olarak Darmstadt forması giyiyor
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