Hamit ve Yasin sonrası sırada o isim var
Tuzlaspor mağlubiyeti sonrası karışan Galatasaray'da Hamit Altıntop'la sözleşme feshedilmiş, Yasin Öztekin ise kadro dışı bırakılmıştı.
Galatasaray'da devam eden Tuzlaspor operasyonunda şimdi de sıranın kupa maçında kırmızı kart gören Chedjou'ya geldiği iddia edildi.
Galatasaray, Hamit Altıntop'a geçen yıldan kalan alacağını ve bu sezon elde ettiği maç ücretini taksitlerle ödeyecek. Galatasaray'ın Hamit'e borcunun 2.5 milyon euro civarında olduğu belirtiliyor. Hamit 2012 yılında Ünal Aysal döneminde Real Madrid'den transfer edilmiş ancak sürekli sakatlıklarla boğuşmuştu.
BOL BOL MAÇ SEYRETTİ
Bu sezon da geçen sezondan kalan alacağının ödenmesinin yanı sıra maç başına sözleşme yapılıp 1 yıllık kontrat imzalanan oyuncu, maçların çoğunda tribünde oturmuştu. Öte yandan ikinci yarı için kadrosunu yenilemeye hazırlanan Cimbom'un, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Aurelien Chedjou'yu da gönderip operasyonu tamamlaması bekleniyor.
G.SARAY'DAN SERVET KAZANDI
Hamit Altıntop, Galatasaray'dan 4.5 sezonda 12.95 milyon euro sabit ücret aldı. Bonservis bedeli ile beraber Hamit'in Galatasaray'a maliyeti 16.45 milyon euro'yu (61.3 milyon TL) buldu.
BİR MAÇLIK MALİYETİ 690 BİN TL
4.5 sezonda Galatasaray'ı maliyeti 61.4 milyon TL olan Hamit Altıntop, toplamda 89 maça çıkarken sarı-kırmızılı ekibe bir maçlık maliyeti 690 bin TL'yi buldu.
BİR GOLÜ 15 MİLYON 350 BİN TL
Galatasaray forması altında toplamda 4 gol atabilen 34 yaşındaki oyuncunun 1 golünün maliyeti ise 15 milyon 350 bin TL...
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