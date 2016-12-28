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Hamsi fiyatlarına yüzde 100 zam geldi

Hamsi fiyatlarına yüzde 100 zam geldi.21988
  • Giriş : 28.12.2016 / 16:46:00

1 ay öncesine kadar bol olan hamsi fiyatları soğuk hava ile uçtu.

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Batı Karadeniz'de bol avlanılan hamsi nedeniyle fiyatlar 5 TL'ye düşerken kötü hava koşulları nedeniyle hamsinin doğuya kayması fiyatları uçurdu.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle hamsi fiyatlarının yüzde yüz zamlandığı açıklaması Akşakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Karakaş'tan geldi.

"Bundan bir hafta önce Batı Karadeniz'de bol avlanılan hamsi nedeniyle  fiyatlar 5 liraya kadar düşerken, son günlerde olumsuz hava şartları ve hamsinin  Doğu Karadeniz'e kayması fiyatları 10 liraya kadar çıkardı. Bu yükselişte Doğu  Karadeniz'den nakliyat ve diğer giderler de etkili oldu. Ayrıca olumsuz hava  şartları nedeniyle avlanılamadığı için fiyatların genelinin artmasında etkili  oldu."

Karakaş, önümüzdeki günlerde fırtına beklenildiğini ancak bunun hamsi  fiyatlarını fazla etkilemeyeceğini, stoktan satış yapılacağı için fiyatının aynı  kalacağını aktardı.

Akçakoca’da hamsi 10, mezgit, istavrit, zargana 15 , levrek tane 10 ve  barbunun kilosu 30 liradan satışa sunuluyor.

TRT

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