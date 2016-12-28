Hamsi fiyatlarına yüzde 100 zam geldi
Batı Karadeniz'de bol avlanılan hamsi nedeniyle fiyatlar 5 TL'ye düşerken kötü hava koşulları nedeniyle hamsinin doğuya kayması fiyatları uçurdu.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle hamsi fiyatlarının yüzde yüz zamlandığı açıklaması Akşakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Karakaş'tan geldi.
"Bundan bir hafta önce Batı Karadeniz'de bol avlanılan hamsi nedeniyle fiyatlar 5 liraya kadar düşerken, son günlerde olumsuz hava şartları ve hamsinin Doğu Karadeniz'e kayması fiyatları 10 liraya kadar çıkardı. Bu yükselişte Doğu Karadeniz'den nakliyat ve diğer giderler de etkili oldu. Ayrıca olumsuz hava şartları nedeniyle avlanılamadığı için fiyatların genelinin artmasında etkili oldu."
Karakaş, önümüzdeki günlerde fırtına beklenildiğini ancak bunun hamsi fiyatlarını fazla etkilemeyeceğini, stoktan satış yapılacağı için fiyatının aynı kalacağını aktardı.
Akçakoca’da hamsi 10, mezgit, istavrit, zargana 15 , levrek tane 10 ve barbunun kilosu 30 liradan satışa sunuluyor.
TRT
DİĞER HABERLER
Taksi tarifelerinde büyük değişiklik
Kısa mesafe problemini çözmek için taksi tarifelerinde değişikliğe gidildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden uyarı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden kar yağışı ile ilgili uyarı geldi.
ABD elçiliği: PYD'ye yardım etmiyoruz!
Erdoğan'ın sert çıkışına ABD Büyükelçiliği'nden açıklama geldi.
Erdoğan açıkladı! Müzik üniversitesi açılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'deki konuşmasında müjdeyi verdi.
Sakarya'da DAEŞ operasyonu: 7 gözaltı
Sakarya'da yuvalanan DAEŞ'li teröristlere yönelik operasyon başlatıldı.
Darbe Komisyonu'dan Hulusi Akar'a 10 soru
Darbe Girişim Araştırma Komisyonu, Hulusi Akar'a 10 soru gönderdi.