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Hamsiye yüzde 100 zam geldi, 20 TL oldu

Hamsiye yüzde 100 zam geldi, 20 TL oldu.21988
  • Giriş : 09.02.2017 / 16:21:00

Hamsi fiyatları uçtu. Bilecik'te 1 hafta önce 10 TL'den satılan hamsi 20 TL'ye yükseldi.

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Vatandaşı üzen haber geldi. Geçtiğimiz haftalarda 10 TL'den satılan hamsinin fiyatı sert esen lodos sebebiyle tekneler denize açılamayınca hamsiye yüzde 100 zam geldi. Hamsi yeniden 20 TL'den tezgahlarda yerini aldı.

Konu hakkında açıklama yapan Acar Balıkçılık çalışanı Anıl Küçük, havalar böyle giderse fiyatların da artacağını belirtti. Küçük, “Havaların soğuk olmasından dolayı fiyatlarımız da artış var. Hamsinin fiyatı 20 lira oldu. Aynı zamanda buzhane de olan hamsilerimiz de var onların fiyatı ise 10 lira ancak vatandaşlarımız daha çok taze hamsiyi tercih ediyor. Çupra ve levrek fiyatları değişmezken mezgit ailesinden olan mırlan 25 liradan tezgahlarda boy gösteriyor. Yerli palamut 10, istavrit 20, sardalya 10, alabalık 15, somon kilo 50, uskumru ise 15 liradan tezgahlarda satışta. Havaların biran önce normale dönmesini istiyoruz ki hem vatandaşlarımız çok balık yerken hem de bizim işlerimizi normale döner” dedi.

TRT

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