Hamz Hamzoğlu maçta çılgına döndü
Bursaspor'un Trabzonspor ile karşı karşıya geldiği mücadelede yaşanan bir poziyonda 4. hakemin yanına koşarak tepki gösteren Hamza Hamzaoğlu tribüne gönderildi.
Hamza Hamzaoğlu'nun yardımcısı, eski Trabzonspor kalecisi Metin Mert de tribüne gönderildi.
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