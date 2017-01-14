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Hamz Hamzoğlu maçta çılgına döndü

Hamz Hamzoğlu maçta çılgına döndü.24194
  • Giriş : 14.01.2017 / 09:15:00

Bursaspor-Trabzonspor maçında hareketli dakikalar yaşandı.

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Bursaspor'un Trabzonspor ile karşı karşıya geldiği mücadelede yaşanan bir poziyonda 4. hakemin yanına koşarak tepki gösteren Hamza Hamzaoğlu tribüne gönderildi.

Hamza Hamzaoğlu'nun yardımcısı, eski Trabzonspor kalecisi Metin Mert de tribüne gönderildi.

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