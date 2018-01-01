Hamza Hamzaoğlu, Antalyaspor'la anlaştı
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Fikret Orman'dan Cenk Tosun için açıklama
Başkan Fikret Orman'dan Cenk Tosun ile ilgili açıklama geldi.
İngilizler, Cenk Tosun'un maaşını açıkladı!
İngilizler, Cenk Tosun'un maaşını ve bonservisini açıkladılar.
Aziz Yıldırım'dan Aykut Kocaman'a destek
Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman ve futbolcularının sonuna kadar arkasında.
Fenerbahçe Ozan takası için harekete geçti
Fenerbahçe Kulübü, Ozan Tufan-Emre Akbaba takası için harekete geçti.
Cenk Tosun giderken havaalanında görüntülendi
Siyah beyazlı yıldız futbolcu Cenk Tosun, havaalanında İngiltere'ye giderken görüntülendi.
Galatasaray, Emre Mor ile masaya oturdu
Galatasaray Kulübü, golcü oyuncu Emre Mor ile masaya oturdu.