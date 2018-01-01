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Hamza Hamzaoğlu, Antalyaspor'la anlaştı

Hamza Hamzaoğlu, Antalyaspor'la anlaştı.12393
  • Giriş : 01.01.2018 / 15:12:00

Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, Antalyaspor'la anlaştı.

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Sepet Beşik

Tecrübeli teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, Antalyaspor'la 1,5 yıllığına anlaşma imzaladı.

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