Hamza Hamzaoğlu'nun görevine son verildi
Bursaspor'un resmi sitesinden yapılan açıklama ile tecrübeli teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile kulübün yollarının ayrıldığı ifade edildi.
Kulübün internet sitesinden yönetim kurulu imzasıyla yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"17 Aralık 2015'ten bu yana A takım teknik direktörlük görevini sürdüren Hamza Hamzaoğlu ve ekibiyle yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine kulübümüze hizmetlerinden ötürü teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz."
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