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Hamza Hamzaoğlu'nun görevine son verildi

Hamza Hamzaoğlu'nun görevine son verildi.16054
  • Giriş : 22.01.2017 / 09:27:00

Bursaspor, başarılı teknik adam Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırdı.

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Bursaspor'un resmi sitesinden yapılan açıklama ile tecrübeli teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile kulübün yollarının ayrıldığı ifade edildi.

Kulübün internet sitesinden yönetim kurulu imzasıyla yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"17 Aralık 2015'ten bu yana A takım teknik direktörlük görevini sürdüren Hamza Hamzaoğlu ve ekibiyle yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine kulübümüze hizmetlerinden ötürü teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz."

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