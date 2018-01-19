Hamzaoğlu: Eto'o'ya teklifler geliyor!
Antalyaspor'u çalıştıran genç teknik adam Hamza Hamzaoğlu, yıldız oyuncu Samuel Eto'o'ya transfer teklifleri geldiğini bildirdi.
Gazete Habertürk'ün haberine göre; Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Eto’o’ya transfer teklifleri olduğunu, Nasri’nin de büyük ihtimalle ayrılacağını söyledi. Tecrübeli teknik adam, “Her antrenör, her kulüp Eto’o gibi bir yıldızı bünyesinde barındırmak ister. Eto’o’ya teklifler var. Değerlendirecektir. Burada oyuncuların düşüncesi önemlidir” dedi.
HABERTURK
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