Hamzaoğlu: Muslera yan topa çıkamıyor

Galatasaray'ın eski Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, zor günler geçiren kulüp hakkında değerlendirmelerde bulundu. Hamzaoğlu, Muslera'nın yan toplara çıkmadığı için problem yaşandığını söyledi.Galatasaray'ın eski teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, yayıncı kuruluş beINSPORT'a dün oynanan Kayserispor maçını değerlendirdi. Hamzaoğlu, karşılaşmadaki pozisyonlardan, Riekerink'in durumuna kadar birçok konuda yorum yaptı.Galatasaray'ın öndeki oyuncularının savunma anlayışlarında sıkıntı vardı. Bu da Kayserispor karşısında mağlubiyeti getirdi. Hocanın kadro tercihi hakkında bir şey söyleyemem. Ama bazen doğru karar da verseniz uygulanırken sıkıntı yaşanabiliyor. Kayserispor'un disiplinli oyunu da buna müsade etmedi.Duran toplarda boy önemli bir etkendir. Her şeyi düşünerek bir kadro oluşturmalısınız. Galatasaray'ın uzun zamandan beri yan toplarda sıkıntısı var. Fernando Muslera da yan toplara çıkmıyor. Herkes o topa vurmak için değil, bir başkasının topa vurmasını beklediği için sıkıntı yaşanıyor.Galatasaray'da her şey güzel demek doğru değil ama her şey kötü de değil. İstikrarı sürdürmek önemli. Bir şeyler yolunda gitmiyor ki bunlar yaşanıyor. Galatasaray birlikte düşünmeye, hareket etmeye başladığı zaman düzelmeyecek bir şey yok. Bundan sonraki maçlarda Galatasaray'a başarılar diliyorum. Çok farklı bir havaya bürünüp ligin sonuna kadar yarış sürdürülebilir. Sağlam duran, yenildiği zaman da dik durabilen takımlar ipi göğüsleyecek.