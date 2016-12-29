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Hamzaoğlu'nun istifadan vazgeçme nedeni

Hamzaoğlu'nun istifadan vazgeçme nedeni.12393
  • Giriş : 29.12.2016 / 11:34:00

Hamzaoğlu'nun istifa kararından vazgeçmesinin nedeni belli oldu.

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Bursaspor'un tecrübeli teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu'nun istifa kararından dönme nedeninin Arjantinli oyuncu Batalla'nın olduğu öğrenildi.

Hamza Hamzaoğlu Bursasporlu taraftarlardan gelen tepkiler üzerine istifa kararı almış daha sonra bu karardan vazgeçmişti.

Ankara'daki mücadele sonrası kara yoluyla Bursa'ya dönen yeşil-beyazlı kafileden Aydınspor maçı öncesi ülkesine gitmek için izin alan kaptan Pablo Martin Batalla, Hamzaoğlu ile bir araya geldi. Gece saat 02.00'de yapılan görüşmede Arjantinli yıldız Batalla, Hamzaoğlu'na, "Hocam ne olur bırakmayın. Kalırsanız ülkeme gitmek için aldığım biletimi iptal eder, perşembe günü maça çıkarım" dedi.

Batalla'nın bu sözleri Hamza Hamzaoğlu'nu da duygulandırdı. Tecrübeli teknik adam da, takımdan ayrılmayacağını ve biletini iptal etmemesini söyledi.

Ayrıca Aydınspor maçı öncesi izin alan bir başka isim olan Harun Tekin de takımda 3. kaleci konumunda olan Muhammed Şengezer'in sakatlığının ardından iznini iptal ederek maça çıkmak istediğini Hamzaoğlu'na iletti.

Deneyimli çalıştırıcı, oyuncularının bu davranışları sebebiyle istifa kararından vazgeçti.

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