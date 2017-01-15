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Hande, iyi bir proje olmazsa oynamayacak

Hande, iyi bir proje olmazsa oynamayacak.12616
  • Giriş : 15.01.2017 / 13:17:00

Magazin dünyasının ünlü ismi Hande Ataizi, iyi bir proje beklediğini söyledi.

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Hande Ataizi, ekranlara geri dönebileceğini ancak bunun için iyi bir proje gelmesi gerektiğini söyledi.

Önceki akşam bir davete katılan Hande Ataizi, yakın zamanda faklı bir projede yer alacağını söyledi. Oyuncu, "Şimdilik net bir durum yok, senaryo okudum. Dizi projesi kabul etmem için çok iyi olması gerekli, çünkü ailemden çok orada vakit geçireceğim. İyi olması çok önemli" dedi.

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