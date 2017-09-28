Hande Yener'den Demet Akalın'a: Görgüsüz
Ünlü popçular birbirine girdi. Hande Yener, sevgilisi ile gittiği mekandan çıkışında gazetecilerin Demet Akalın'ın çizmeleri ile ilgili konuştu ve kendisinin kılık kıyafete bu kadar para vermeyeceğini belirtti.
Demet Akalın'ın, ABD'den aldığı 35 bin TL'lik çizmesi olay olmuştu. Hande Yener "Ben alınteriyle para kazandığım için bir çizmeye 35 bin TL veremem. Yatırımlarımı gayrimenkul üzerinden değerlendiriyorum. 35 bin lira bir çizmeye vereceğime o parayla klip çekerim" dedi.
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