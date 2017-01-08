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Hapishanelere FETÖ uyarısı!

Hapishanelere FETÖ uyarısı!.15987
  • Giriş : 08.01.2017 / 09:45:00

Darbe sonrası hapise atılan FETÖ'cüler için önemli bir uyarı yapıldı.

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15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Fethullahçı Terör Örgütü üyeleri için hapishanelere uyarı yapıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı kaçma tehlikesine karşı tutuklu bulunan FETÖ üyeleri için hapishanelerde kırmızı alarm verdi.

Yeni Şafak'tan Ayfer Mallı'nın haberine göre; FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Cumhuriyet Başsavcılıklarınca başlatılan soruşturmalar kapsamında, haklarında işlerim yapılan 103 bin 850 şüpheliden 41 bin 326'sı tutuklandı. Tutuklular Türkiye'nin çeşitli cezaevlerinde duruşmalarını beklerken, Jandarma Genel Komutanlığı Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı FETÖ tutuklularının bulunduğu cezaevlerine yazı gönderdi.

Hapishanede kalan FETÖ tutuklularının cezaevinden firar arayışı içerisinde oldukları yönünde bilgilerin bulunduğu belirtilen yazıda, tutukluları ziyaret eden avukat, aile ve benzeri şahısların kaçma girişimine yardımcı olabilecekleri vurgulandı. Özellikle Hastane, duruşma gibi cezaevinden çıkış durumlarında kaçma girişimlerinin meydana gelebileceği yönünde uyarılarla dolu yazıda, son günlerde bu yönde teyide muhtaç istihbari bilgiler bulunduğu aktarıldı. Gönderilen yazıda, bu bilgiler ışığında olabilecek firar girişimlerine karşı görevlilerin daha özenli davranmaları ve tedbir almalarının önemli olduğu belirtildi.

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