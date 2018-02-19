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Harekat Merkezi'nde dikkat çeken yazı

Harekat Merkezi'nde dikkat çeken yazı.19838
  • Giriş : 19.02.2018 / 09:49:00
  • Güncelleme : 19.02.2018 / 11:49:08

Zeytin Dalı Harekat Merkezi'nde ekibin kapıya yazdığı yazı dikkat çekti.

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Sepet Beşik

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'i temizlemek için başlattığı Zeytin Dalı operasyonu başarı ile devam ediyor. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın bilgi almak için geldiği Harekat Merkezi'nin kapısında yazan yazı ise dikkat çekti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte pazar günü  Kilis ve Hatay bölgelerinde bulunan Zeytin Dalı Harekatında görevli çeşitli birlik ve tugay karargahlarında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Operasyon birliklerine ait komuta yerlerinde birlik komutanları ve personel ile bir araya gelen Orgeneral Akar, başarıyla sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı' hakkında bilgi aldı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın  Zeytin Dalı harekat merkezlerinden birinde operasyonları denetleyip komutanlardan bilgi alırken  ekibin kapıya yazdığı "Bu Takım Bu Maçı Alır" yazısı ise dikkat çekti. Zeytin Dalı Operasyonuna katılan Mehmetçik, moral,motivasyon için atılan bombaların üzerine şehitlerimizin ve tanınan kişilerin isimleri yazıyor ve operasyonun başlamasından bu yana sosyal medyada geniş yer buluyor.

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