Harika Bebe beşik modelleri ile Instagram'a da girdi
"Harika Bebe" markasıyla bebeklere özel ürünleri piyasaya süren şirketin satış koordinatörü Asiye Kırca, çeşitli satış kanallarında elde ettikleri başarı grafiğini Instagram’da da sürdürmek istediklerini söyledi.
Geçtiğimiz sene Türkiye’nin bebek ürünleri pazarındaki yerini alan Harika Bebe, Türkiye’nin her yanına sorunsuzca ulaştırdıkları başta beşik olmak üzere bebek ürünleri ile adını duyuruyor. İnternet ortamında yapılan alışverişlerdeki aksilikleri gördüklerini aktaran Kırca, bu sorunun üstesinden gelmek ve özellikle “anne”lere güven vermek için Harika Bebe’yi internet ortamına taşıdıklarını kaydediyor.
DOLANDIRICILARA DİKKAT
Asiye Kırca’nın anlattığına göre internet ortamındaki satıcı gibi görünen dolandırıcıların çoğunun adresi ve telefonu bile yok. “Harika Bebe” olarak İstanbul’daki satış merkezlerinde sürekli hizmet verdiklerini aktaran Kırca, müşterilerin kendilerine bir çok şekilde ulaşabildiğini ve olası sorunların önüne geçebilmek için hızlıca ulaşabildiğini söylüyor.
ANNELERİN GÜVENİNİ KIRMAK İSTEMEYİZ
Kırca, “Harika Bebe deneyimli bir satış ekibine sahip. Çünkü ürünlerimizin taliplileri genellikle hassas olan anneler. Bu işi yaparken hiç yapmak istemeyeceğimiz şey annelerin kalbini ve hevesini kırmaktır. Ne annelerin, ne de babaların güvenini kırmak isteriz. Şuna inanın ki laf olsun diye demiyorum annelerin kalbini kırmaktansa zarar etmeyi tercih ederiz. Bizim anlayışımız bu. Zaten bu anlayışımız sayesinde kazanıyor ve kazandırıyoruz. Biz ticaretimizin karşılığını, anne babalarda verdikleri paranın karşılığını kalpleri ferah bir şekilde alıyor. Instagram’da da satıcı gibi görünen dolandırıcıların aileleri hayal kırıklığına uğrattığının farkındayız. Bu yarayı sarmak ve güvenli alışveriş için ailelere doğru adres olmak amacındayız. Şuanda da her şey yolunda gidiyor” diyor.
İNTERNETTEN SATIŞ SÜREKLİ ARTIYOR
İnsanlar internetten alışverişi sevdi. Çok çeşitli ürün skalalarından istediği ürünleri seçip kapısına kadar getirebilen vatandaşlar, güvenli bir internet sitesi bulduğunda müdavimi oluyor. Harika Bebe’nin çeşitli satış kanallarında müdavimlerinin oluştuğuna dikkatleri çeken Kırca, “ulaşılabilir” olmanın bu konuda çok önemli olduğuna işaret ediyor.
www.instagram.com/besikmodelleri sayfasından hizmet veren Harika Bebe’ye sayfa içerisindeki mesajlaşma sistemi olan Direkt Mesaj uygulamasından da erişilebiliyor. Bunun yanı sıra Whatsapp’tan da yazışmak mümkün… Kullanıcılar, eğer isterlerse müşteri yetkililerinin kendilerine mail ile ulaşmasını da sağlayabiliyor.
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