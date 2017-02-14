Hasan Cemal'e hapis cezası!
Hasan Cemal, Terör örgütü PKK elebaşlarından Fehman Hüseyin ile ilgili yazdığı yazı nedeniyle 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hüseyin'e verilen cezaya gerekçe olarak 'terör örgütü propagandası yapmak' gösterildi.
Gazeteci Hasan Cemal 11 Temmuz 2016 tarihinde “Bahoz” kod adlı PKK terör örgütü elebaşlarından Fehman Hüseyin ile ilgili yazdığı yazısı nedeniyle, Son dakika... Hasan Cemale hapis cezası
“terör örgütü propagandası yapmak” ile “suçu ve suçluyu övmek” suçlarından yargılanıyordu. İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugün yapılan 2. duruşmasında Hasan Cemal ve avukatları hazır bulundu.
SAVCI, ‘ÖRGÜT PROPAGANDASINDAN’ CEZA ‘SUÇLUYU ÖVMEKTEN’ BERAAT İSTEDİ
Duruşmada ilk olarak savcı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Savcı Mütalaasında Cemal’in “suçu ve suçluyu övmek” suçunun yasal unsurlarının oluşmadığını belirterek bu suç kapsamında beraat kararı verilmesini talep etti. Savcı bir diğer suç olan, “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan ise ceza verilmesini talep etti.
SUÇLUYU ÖVMEKTEN BERAAT
Savcının mütalaasının ardından kararını açıklayan mahkeme, mütalaa doğrultusunda “suçu ve suçluyu övmek” suçundan Hasan Cemal’in beraat etmesine karar verdi. Mahkeme Cemal’e, “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan ise 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
CEZA ERTELENDİ
Sanığın geçmişteki hali, suç işleme hususundaki eğilimine göre cezanın ertelenmesi halinde yeniden suç işlemekten çekineceği yönünde mahkemede yeterli kanaat oluştuğu belirtilen kararda, cezanın ertelenmesine karar verildi.
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