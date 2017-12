Hasan Ruhani: Kudüs'ü korumaya hazırız

İsrail'in Kudüs'ü başkent ilan etme kararını tanıyan ilk ülke olan Amerika Birleşik Devletleri'ne tepki bitmiyor. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Kudüs ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.İran Cumhurbaşkanı Ruhani, İran olarak Müslüman ülkelerin her biriyle iş birliğine hazırız. Böylece Kudüs'ü korumaya hazırız. Bu konuda hiçbir çekincemiz ve ön koşulumuz yoktur. Filistin'in kaderini belirleme çabası içindeler. Eğer bu çabalar ses getirirse siyonistler Filistin'i daimi olarak işgal eder" dedi.İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi'nde konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin Kudüs kararı ile ilgili böyle bir karar alabilmesinde birtakım ülkelerin siyonist rejimle istişare ve koordinasyon halinde olmasının etkili olduğunu söyledi.Siyonist rejimin bu tehditleri karşısında bölgede de bazı ülkelerin ABD ile iş birliği halinde olduğunu ifade eden Ruhani, Filistin'in kaderini belirleme çabası içindeler. Eğer bu çabalar ses getirirse siyonistler Filistin'i daimi olarak işgal eder.; şeklinde konuştu. Müslümanlar, Hrıstiyanlar ve Yahudiler olarak bu bölgenin tarihinden beri sahipleri olduklarını vurgulayan Ruhani, burada yabancı olan siyonistlerin kendilerini bölgeye empoze ettiğini anlattı. Ruhani, Siyonistler, terörizm ve şiddet tohumlarını Ortadoğu'ya ekenlerdir. Son yüzyılın en başlarından bugüne kadar bunu yaptıklarını görüyoruz. ifadelerini kullandı.Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin gerekli tedbirleri almadığını söyleyen Ruhani, yanı sıra ABD'nin siyonist rejime her türlü silahı temin ettiğini belirtti. Ruhani, şöyle devam etti:;ABD maalesef yıllarca müzakerelerde bir hakem olarak tayin edildi ve arabuluculuk için hep ABD'ye dönüldü. Halbuki ABD hiçbir zaman dürüst bir aracı olmamıştır, olmayacaktır da. Zaten Filistin meselesini çözme çabasında pozitif bir rol oynamadılar. Görüyoruz ki ABD sadece maksimum menfaat elde etmeye çalışıyor. ABD ayrıca Filistinlilerin meşru taleplerini hiçbir şekilde gözetmiyor. Bu tür baskıcı ve sadece kısa vadeli olanı gören tedbirler karşısında biraz dönüp geçmişten de ders alıyor olmamız lazım.Zirvede, ABD'nin tanıma kararına karşı güçlü bir kınama mesajı çıkarmak gerektiğini kaydeden Ruhani, yanı sıra bütün Müslümanların siyonist rejim karşısında birleşmesi gerektiğinin altını çizdi. Birtakım hususlarda kendi aralarında ayrılıklardan muzdarip olmaları halinde kutsal Kudüs ve Filistinlilerin meselesini destekleyemeyecek hale geleceklerini anlatan Ruhani, Müslüman aleminin sorunlarının ancak diyalogla çözülebileceğini söyledi.Müslüman ülkelerin Amerikalı ve Avrupalı ortaklarla iletişiminde protestolarını dile getirmesi gerektiğine dikkati çeken Ruhani, BM'nin de bu konuda önemli rol oynaması gerektiğini dile getirdi. Ruhani,İran olarak Müslüman ülkelerin her biriyle iş birliğine hazırız. Böylece Kudüs,ü korumaya hazırız. Bu konuda hiçbir çekincemiz ve ön koşulumuz yoktur" dedi.