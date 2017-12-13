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Hasan Ruhani: Kudüs'ü korumaya hazırız

Hasan Ruhani: Kudüs'ü korumaya hazırız.17779
  • Giriş : 13.12.2017 / 16:06:00

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Kudüs ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

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İsrail'in Kudüs'ü başkent ilan etme kararını tanıyan ilk ülke olan Amerika Birleşik Devletleri'ne tepki bitmiyor. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Kudüs ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, İran olarak Müslüman ülkelerin her biriyle iş birliğine hazırız. Böylece Kudüs'ü korumaya hazırız. Bu konuda hiçbir çekincemiz ve ön koşulumuz yoktur. Filistin'in kaderini belirleme çabası içindeler. Eğer bu çabalar ses getirirse siyonistler Filistin'i daimi olarak işgal eder" dedi.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi'nde konuşan  İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin Kudüs kararı ile ilgili böyle bir karar alabilmesinde birtakım ülkelerin siyonist  rejimle istişare ve koordinasyon halinde olmasının etkili olduğunu söyledi.

Siyonist rejimin bu tehditleri karşısında bölgede de bazı ülkelerin  ABD ile iş birliği halinde olduğunu ifade eden Ruhani, Filistin'in  kaderini belirleme çabası içindeler. Eğer bu çabalar ses getirirse siyonistler  Filistin'i daimi olarak işgal eder.; şeklinde konuştu. Müslümanlar, Hrıstiyanlar ve Yahudiler olarak bu bölgenin tarihinden  beri sahipleri olduklarını vurgulayan Ruhani, burada yabancı olan siyonistlerin  kendilerini bölgeye empoze ettiğini anlattı. Ruhani, Siyonistler, terörizm ve şiddet tohumlarını  Ortadoğu'ya ekenlerdir. Son yüzyılın en başlarından bugüne kadar bunu  yaptıklarını görüyoruz. ifadelerini kullandı.


Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin gerekli tedbirleri  almadığını söyleyen Ruhani, yanı sıra ABD'nin siyonist rejime her türlü  silahı temin ettiğini belirtti. Ruhani, şöyle devam etti:;ABD maalesef yıllarca müzakerelerde bir hakem olarak tayin  edildi ve arabuluculuk için hep ABD'ye dönüldü.  Halbuki ABD hiçbir zaman  dürüst bir aracı olmamıştır, olmayacaktır da. Zaten Filistin meselesini çözme  çabasında pozitif bir rol oynamadılar. Görüyoruz ki ABD sadece maksimum menfaat  elde etmeye çalışıyor. ABD ayrıca Filistinlilerin meşru taleplerini hiçbir  şekilde gözetmiyor. Bu tür baskıcı ve sadece kısa vadeli olanı gören tedbirler  karşısında biraz dönüp geçmişten de ders alıyor olmamız lazım.

Zirvede, ABD'nin tanıma kararına karşı güçlü bir kınama mesajı  çıkarmak gerektiğini kaydeden Ruhani, yanı sıra bütün Müslümanların siyonist  rejim karşısında birleşmesi gerektiğinin altını çizdi. Birtakım hususlarda kendi  aralarında ayrılıklardan muzdarip olmaları halinde kutsal Kudüs ve  Filistinlilerin meselesini destekleyemeyecek hale geleceklerini anlatan Ruhani,  Müslüman aleminin sorunlarının ancak diyalogla çözülebileceğini söyledi.

  Müslüman ülkelerin Amerikalı ve Avrupalı ortaklarla iletişiminde  protestolarını dile getirmesi gerektiğine dikkati çeken Ruhani, BM'nin de bu  konuda önemli rol oynaması gerektiğini dile getirdi. Ruhani,İran olarak Müslüman ülkelerin her biriyle iş birliğine  hazırız. Böylece Kudüs,ü korumaya hazırız. Bu konuda hiçbir çekincemiz ve ön  koşulumuz yoktur" dedi.

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